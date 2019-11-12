В Кремле прокомментировали засекречивание материалов дела Ивана Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал засекречивание материалов по делу журналиста Ивана Голунова.

Он отметил, что следствие имеет право в определённых случаях засекречивать дела, основываясь на установленных критериях.

«В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей», — сказал Песков, сообщает RT.

Песков добавил, что для процедуры засекречивания материалов не требуется согласование президента, подчеркнув при этом, что глава государства не может вмешиваться в следственные процедуры.

Следствие отказалось предоставить Басманному суду материалы уголовного дела, по которому в июне 2019 года задерживали корреспондента издания Meduza Ивана Голунова. На заседании суда следователь сообщил, что оно полностью засекречено. Сам журналист пришел в суд в бронежилете и с охраной.

Ранее СК сообщал, что засекречена только часть дела, а именно материалы проверки, которую провело Управление собственной безопасности МВД по поводу возможного превышения должностных полномочий сотрудниками ведомства при задержании Голунова.

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Сам журналист утверждал, что наркотики, якобы изъятые в его квартире в ходе обысков, ему подбросили.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины.

После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет принял решение засекретить все материалы по делу журналиста Ивана Голунова, в связи с чем он призвал начать общественное, открытое расследование.