На вокзале в Пушкине восстановили электроснабжение спустя несколько часов

Электроснабжение на вокзале в Пушкине пропало около восьми утра 12 ноября. Это произошло из-за ремонтных работ на сетях в Пушкинском районе, которые уже завершились.

Электроснабжение в городе было восстановлено в 11:45. На ремонт электросетей специалисты потратили порядка четырех часов. Перебои электроснабжения спровоцировали выключение турникетов, из-за чего пассажиров пропускали без билетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области восстановили подачу электроэнергии. Трансформатор смогли заменить только спустя сутки, 9 ноября. После окончания ремонтных работ в деревне Пикколово Ломоносовского района Ленобласти была восстановлена нормальная схема подачи электричества.