На проспекте Просвещения задержан житель Петербурга, который с ножом напал на женщину

В Калининском районе задержан мужчину, который подозревается в том, что угрожал ножом и нанес телесные повреждения женщине, после чего она была госпитализирована.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти, неподалеку от гипермаркета, расположенного на проспекте Просвещения, мужчина угрожал женщине ножом, а затем начал избивать ее.

Информация о происшествии, а также приметы нападавшего были переданы дежурным нарядам. Наряд вневедомственной охраны, прибыв на место происшествия, обнаружил пострадавшую женщину, которая вскоре была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали травму головы, а также другие повреждения.

Работая по «горячим» следам, сотрудники Росгвардии увидели около дома №72 на проспекте Просвещения мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым злоумышленником. Наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. У задержанного был изъят нож.

Задержанный передан в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе задержан нетрезвый мужчина, который устроил погром в парадной жилого дома на улице Даниила Хармса.