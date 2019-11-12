Житель Петербурга устроил погром в парадной дома

Кроме того, он повредил двери лифта. Фото: Pixabay

Кроме того, он повредил двери лифта. Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе задержан нетрезвый мужчина, который устроил погром в парадной жилого дома на улице Даниила Хармса.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти, задержанный из хулиганских побуждений повредил входную дверь парадной дома №7 на улице Даниила Хармса, после чего устроил там погром и повредил двери лифта. Затем мужчина начал подниматься наверх, при этом разбивая на каждом из этажей стекла оконных блоков на лестничных клетках.

Жильцы дома, встревоженные шумом, обратились в правоохранительные органы. По данному адресу сотрудники Росгвардии и задержали хулигана на лестничной площадке, где он выломал общую входную дверь на одном из этажей здания. Всего в результате хулиганских действий мужчины были разбиты семь оконных блоков в парадной дома. Общая сумма ущерба устанавливается.

Задержанный передан в отдел полиции.

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