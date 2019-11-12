«Руссофт» подпишет соглашение с китайской ассоциацией на ПМИФ

&#171;Руссофт&#187; подпишет соглашение с китайской ассоциацией на ПМИФ
Соглашение будет заключено в Экспофоруме, Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Некоммерческое партнерство «Руссофт» готовится заключить соглашение с Китайской ассоциацией индустрии программного обеспечения (CSIA). Подписание состоится 13 ноября на полях Петербургского международного инновационного форума (ПМИФ) 2019.

Соглашение будет заключено в зале D4 в Экспофоруме в 14:00. Свои подписи оставят президент НП «Руссофт» Валентин Макаров и вице-президент Китайской ассоциации Тан Чжэньмин.

«Заключение соглашения между Руссофта и CSIA будет способствовать выводу продуктов и услуг российских ИТ-компаний на рынок Китая, а также на рынок Юго-Восточной Азии», — сообщает НП «Руссофт».

Российская и китайская стороны планируют организовать совместные лаборатории в области цифрового проектирования и принять участие в проведении ежегодного форума «Цифрового Пояса и Пути».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские предприятия представили свои разработки на Международной инновационной выставке Smart China Expo 2019 в Китае.

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«Руссофт» подпишет соглашение с китайской ассоциацией на ПМИФ
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