Инновационные разработки Петербурга представили на выставке в Китае

Инновационные разработки Петербурга представили на выставке в Китае
Smart China Expo 2019. Фото: комитет по внешним связям Петербурга

Петербургские предприятия представили свои разработки на Международной инновационной выставке Smart China Expo 2019 в китайском Чунцине.

Презентация проходила в рамках круглого стола мэров городов-побратимов Чунцина «Умные инновации для лучшей жизни». С 26 по 28 августа выставку посетили около миллиона человек, сообщает комитет по внешним связям Петербурга.

Петербургский «Национальный центр интеллектуального капитала» продемонстрировал в Чунцине решения по международному трансферу технологий и обороту интеллектуальной собственности в России и Китае.

Проект интеллектуальной системы контроля транспортировки грузов «Чэйнбокс» представил Центр технологий распределенных реестров СПбГУ.

Планы по выходу на китайский рынок также озвучило петербургское объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России «Руссофт».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент России Владимир Путин видит Петербург одним из крупнейших центров инноваций.

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