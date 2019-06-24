Путин видит Петербург инновационным центром России

Петербург является не только промышленным, но крупнейший научно-образовательным центром России. Страна рассчитывает на Петербург как на один из своих крупнейших центров инноваций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам главы государства, на сегодняшний день огромная роль отведена молодежи, вступающей во взрослую жизнь, им предоставлены огромные возможности для самореализации.

Когда-то 70 % приходилось на оборонно-промышленный комплекс Петербурга, но это было избыточно, и переход на гражданские рельсы шел очень болезненно. Сегодня многое не только восстановлено, воссоздано — появилось очень много нового, интересного и перспективного, отметил Путин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прямая линия Путина вызвала ажиотаж в соцсетях.