Неизвестный повесил гранату на фонарный столб на Богатырском

Жителей Богатырского проспекта напугала ручная граната. Взрывчатый боеприпас висел на фонарном столбе.

Все произошло сегодня днем, 12 ноября, у дома №51. К месту происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы, которые оцепили место нахождения предмета.

«Полиция и пожарные, все оцеплено», — написал автор записи в сообществе «Лахта Онлайн Приморский район».

Позже в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что граната оказалась учебной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о вандале, который громил одни из подъездов в Приморском районе. Хулиган скрыл свое лицо под маской. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что неизвестный агрессивно размахивает топором. Мужчина повредил домофон и разбил одну из дверей.