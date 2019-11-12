Вандал в маске из фильма «Крик» орудовал топором в парадной ЖК «Шуваловский»

В Приморском районе Петербурга неизвестный в маске повредил входную дверь одного из домов жилого комплекса «Шуваловский». Хулиган орудовал топором.

На опубликованных фотографиях в группе «КОМЕНДАнтский проспект» видно, что неизвестный скрыл свое лицо под маской из американского фильма ужасов «Крик». Видимо, отвечать за последствия он пока не готов.

«Разбил стеклянную деверь и топором изуродовал домофон», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина агрессивно и без остановки бьет топором по домофону, после он заходит внутрь здания. Автор также добавил, что хулигана еще не нашли.

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