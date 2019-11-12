На горе из мешков на набережной канала Грибоедова появился медвежонок Умка

На горе из мешков на набережной канала Грибоедова появился медвежонок Умка
Канал Грибоедова. Фото: instagram loketski

В центре Северной столицы появилось новое граффити. Рисунок медвежонка из мультфильма про Умку появился на подмытом участке набережной канала Грибоедова, где рабочие укрепили стену мешками с цементом, чтобы избежать обрушения.

Речь идет о месте, которое находится напротив дома №80. Сидящего на горе медвежонка изобразил петербургский уличный художник loketski. Работа носит название «Нас так и подмывает». На самом рисунке также имеется надпись: «А наше солнце тоже акула проглотила».

Снимки нового рисунка художник опубликовал на своей страничке в Instagram.

«Хорошо, по доброму так, нравится», — написал один из подписчиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что неизвестные разрисовали петербургский трамвай. Горе-художников хватило только на граффити-теги. К таким рисункам жители города отнеслись негативно.

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