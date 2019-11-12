Рецидивиста в Киришах судят за пьяное убийство сожительницы

Рецидивиста в Киришах судят за пьяное убийство сожительницы
Материалы дела направлены в суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В городе Кириши Ленинградской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Его обвиняют в причастности к смерти сожительницы.

Мужчину судят по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», уточнили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

По версии следствия, в июле 2019 года мужчина и женщина, будучи пьяными, находились в своей квартире. Между ними возникла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил сожительницу ножом в живот. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Свою вину житель Киришей признал. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с ножевым ранением госпитализировали 34-летнего мужчину. По подозрению задержана его сожительница.

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Рецидивиста в Киришах судят за пьяное убийство сожительницы
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