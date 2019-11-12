Полицейские стали фигурантами уголовного дела из-за незаконного ареста петербуржца

Прокурорская проверка провела проверку и выявила нарушение.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Проверку в 70 отделе полиции проводили сотрудники прокуратуры Невского района. В результате выяснилось, что должностные лица нарушили законы, удерживая без оснований гражданина более суток. Превышение должностных полномочий стало причиной для возбуждения уголовного дела.

Ведомству предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура проверила городскую поликлинику в Московском районе. Прокуратура Петербурга сообщает, что сотрудники поликлиники частично вели или не заполняли вовсе листы уточненных диагнозов. Кроме того, медики не выдавали больным направления на прохождение лабораторных исследований, не назначали им все необходимые анализы, не назначали консультации специализированных врачей.