Петербуржцы заметили протечки на «Беговой»

В который раз станция метро уходит под воду. С чем это связано на этот раз – сложно сказать.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а также в Telegram-канале «Аварийный Петербург». Очевидцы пишут, что станция метро «Беговая» снова протекла – по стенам бегут ручейки. Люди отмечают, что с проблемой борются довольно интересным способом – кладут марлю для впитывания влаги.

Петербуржцы задаются вопросом, когда это закончится, ведь станцию открыли полтора года назад и за это время они уже не раз жаловались на проблему. Те же замечания у горожан и к новым «Дунайской» и «Проспекту Славы» – они начали работать в октябре текущего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пока доделывают «Беговую», «Дунайская» снова протекла. Причины протечек не изменились. Вода просочилась на стены из-за недоделок на станции.