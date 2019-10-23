Пока доделывают «Беговую», «Дунайская» снова протекла

Пока доделывают &#171;Беговую&#187;, &#171;Дунайская&#187; снова протекла
На "Дунайской" снова заметили протечки. Фото: vk.com/kupchinonews

На станции метро «Дунайская» снова заметили протечки. Проблемы устраняют рабочие «Метростроя».

Причины протечек не изменились. Вода просочилась на стены из-за недоделок на станции, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

«Про протечки нам известно. «Метрострой» работает», — уточнили в пресс-службе.

Недоделок, как отмечают в метрополитене, на новых станциях достаточно. Работы по их устранению ведутся параллельно с работами на «Беговой» и «Новокрестовской». Убрать недоделки на станциях, открытых к мундиалю, обещают до конца 2019 года. Сроки работ на станциях Фрунзенского радиуса пока не называются.

Протечки пока были замечены лишь на «Дунайской», добавили в метрополитене. На станциях «Проспект Славы» и «Шушары» подобных недочетов не выявлено. Однако главное испытание впереди. Станциям предстоит пройти проверку снегом и петербургскими дождями.

Напомним, 3 октября в Петербурге начали работу станции Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». С момента запуска пассажиры трижды замечали протечки на «Дунайской». Первой раз их объяснили оплошностью уборщиков, второй — погодными условиями и недоделками.

ГУП "Петербургский метрополитен" дунайская новости спб протечки фрунзенский радиус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Гостилицком шоссе в аварии пострадали люди
МКБ запустил ломбардное кредитование под залог коммерческой недвижимости
Художник «поселил» мультгероев у спортивной площадки в Невском районе
Сын подстрелил отца из травмата в Тихвине
Пока доделывают «Беговую», «Дунайская» снова протекла
Петербуржцы уличили Боярского в очередном нарушении ПДД
На Невском проспекте установили необычные столбики
В России хотят запретить отключать отопление и воду из-за долгов