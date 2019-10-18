Протечки на «Дунайской» объяснили погодой и недоделками

На станции метро «Дунайской» пассажиры заметили протечки. В ГУП «Петербургский метрополитен» их объяснили погодными условиями и недоделками.

Вода на станции была замечена вечером 17 и утром 18 октября. Текла она, по словам очевидцев, прямо из-под плитки.

За комментариями gazeta.spb.ru обратилась в ОАО «Метрострой». В пресс-службе сообщили, что работы на станции уже не проводятся, так как она сдана в эксплуатацию.

«Перво-наперво надо позвонить в метрополитен. У них уточнить, что там у них течет опять», — предложили в «Метрострое».

Представители «Петербургского метрополитена» наличие протечек подтвердили. При этом заверили, что работы на станции ведут сотрудники «Метростроя».

«Там недоделок достаточно. «Метрострой» их устраняет. Там более 500 человек выведены на работу», — отметили в пресс-службе.

Протечки, как сообщили в метрополитене, усугублены из-за погодных условий. Однако, ничего критичного не произошло. Опасности для пассажиров и их передвижения нет.

Напомним, станция метро «Дунайская» открылась 3 октября. В первый же день пассажиры обратили внимание на то, что эскалатор заливает водой. Протечки объяснили ошибкой уборщиков, которые слили воду в не предназначенное для этого место.