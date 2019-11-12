Легковушка «волшебно» перевернулась в кармане на Большевиков

В Невском районе Петербурга произошло ДТП – опрокинулся легковой автомобиль. Все произошло сегодня вечером, 12 ноября, в кармане на проспекте Большевиков у дома №25.

На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушка перекрыла проезд на указанном участке, по обеим сторонам авто стоят другие машины.

В комментариях большинство пользователей социальной сети «ВКонтакте» задались только одним вопросом – как водитель это сделал. Другие уверены, что такое такие маневры – настоящий талант.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с иномаркой и трамваем. По словам очевидцев, легковушка подбила общественный транспорт.