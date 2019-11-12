Mitsubishi Outlander влетела в «Чижика» на пересечении Косыгина и Индустриального

В Петербурге на пересечении Косыгина и Индустриального проспектов произошло ДТП с участием трамвая «Чижик». В общественный транспорт влетела иномарка.

Авария случилась сегодня, 12 ноября. На опубликованных фотографиях в социальной сети «ВКонтакте» видно, что легковой автомобиль марки Mitsubishi Outlander стоит около желтого трамвая. У авто помят капот.

«Перекрыта вся полоса», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

В комментариях к записи пользователи предупредили, что участников ДТП приходится объезжать по полосе встречного движения.

Подробности произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гранате, которую петербуржцы заметили на фонарном столбе. К месту вызвали экстренные службы.