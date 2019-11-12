На свободу вышла Алисова сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе

В результате аварии погиб шестилетний ребенок. Женщина провела за решеткой 3,5 года.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Пока что адвокат Ольги Алисовой никак не комментировал освобождение подзащитной. По предварительным данным, виновная в смертельного ДТП покинула колонию-поселения №11 еще в понедельник. Она отсидела там 3,5 года за то, что сбила с ног маленького мальчика в Балашихе. Также женщину обязали выплатить крупную сумму денег родителям.

Напоминаем, что дело стало резонансным, так как судмедэксперты якобы нашли в крови ребенка большую дозу алкоголя. Эксперт, который предоставил данные, получи почти год исправительных работ.

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