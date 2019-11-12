Ленинградцы предпенсионного возраста проходят повышение квалификации

Речь идет о тех, кто трудится в областных предприятиях. Так, электросетевики учатся бороться со стрессом.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщает «ЛенТВ24». Более 500 работников различных областных предприятий пошли на обучающие курсы. Среди них в том числе электросетевики, чья работа сопряжена со стрессом. Одна из посетительниц тренинга отметила, что часто нервничает, а теперь знает, как с этим быть. Сотрудник пожарной охраны тоже узнал для себя много нового, ведь ему на протяжении долгих лет приходилось отвечать за тысячи жизней людей.

Отмечается, что ленинградцы предпенсионного возраста могут выбрать тему из 52 предложенных. Там их обучают и бережливому производству, и наставничеству, и много чему еще. Сотрудникам предприятий не обязательно посещать занятия, так как у центра есть сайт с полезными лекциями и тестами.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дальнем Востоке могут снизить пенсионный возраст.