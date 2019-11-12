На Дальнем Востоке могут снизить пенсионный возраст

В Госдуму поступило предложение о возвращении прежнего пенсионного возраста жителям Дальнего Востока, заявил глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока.

Как сообщают «Известия», россиянам, проживающим на Дальнем Востоке, могут вернуть прежний пенсионный возраст. Речь идет о возрасте 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Харитонов считает, что жители регионов с суровыми климатическими условиями заслуживают таких привилегий с ранним выходом на пенсию. Также он отметил, что таким образом можно затормозить отток людей с Севера, предоставив им мотивацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 75% россиян не отложили деньги на будущую пенсию.