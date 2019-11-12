Во Всеволожском районе под колесами легковушки погибла женщина

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, передает 47news. Все случилось на 178 километре дороги «Северная – Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области. Участниками аварии стали седан «Ауди А6» и женщина, переходившая дорогу в неположенном месте. Как именно все произошло – не уточняется. Говорится лишь, что пешеход получила серьезные травмы, из-за которых в итоге скончалась на месте. На место прибыли инспекторы ДПС, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Личность женщины все еще не установлена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что карета скорой помощи угодила в ДТП на Непокоренных. Машина ехала с мигалками, а, значит, кто-то не скоро дождется врачей.

Всеволожский район дтп
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