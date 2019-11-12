Карета скорой помощи угодила в ДТП на Непокоренных

Карета скорой помощи угодила в ДТП на Непокоренных
Фото: https://vk.com/spb_today

Машина ехала с мигалками, а, значит, кто-то не скоро дождется врачей.

Все случилось сегодня вечером, 12 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на пересечении Непокоренных и Гражданского. Одной из участниц стала карета скорой помощи, которая в итоге врезалась в отбойник.

Свидетели уверяют, что автомобиль ехал с включенными мигалками, а, значит, ему должны были освободить дорогу. Что стало причиной аварии и как именно все случилось – пока не уточняется. Остается надеется, что никто не пострадал и пациент дождется медиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автобус оторвал бампер у близко стоящей легковушки у станции «Приморская». На опубликованных фотографиях в социальной сети «ВКонтакте» видно, что повреждения получила только иномарка.

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