Автобус оторвал бампер у близко стоящей легковушки у станции «Приморская»

В аварию попали автобус и легковушка. Фото: vk.com/spb_today

В аварию попали автобус и легковушка. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля.

Авария случилась сегодня вечером, 12 ноября, у станции метро «Приморская». Со слов очевидцев, общественный транспорт поворачивал с Наличной улицы на Одоевского, когда задел Chevrolet Niva.

«Оторвал бампер», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных фотографиях в социальной сети «ВКонтакте» видно, что повреждения получила только иномарка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о горящем легковом автомобиле. Машину тушили девять пожарных.