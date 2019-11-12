Полыхающую иномарку на Уральской тушили девять пожарных

В Василеостровском районе Северной столицы вспыхнула иномарка. Спасатели справились с огнем за десять минут.

Все произошло сегодня вечером, 12 ноября, на Уральской улице. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что от легкового автомобиля марки Hyundai исходит огромное пламя.

Как сообщили в комментариях к записи в соцсети «ВКонтакте», к месту происшествия оперативно прибыли девять спасателей на двух специальных машинах. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Причины возгорания будут выясняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перевернутой иномарке. Очевидцы не понимают, как машина оказалась на крыше. Фотографии последствий загадочного маневра появились в одной из групп соцсети «ВКонаткте».