Полыхающую иномарку на Уральской тушили девять пожарных

Полыхающую иномарку на Уральской тушили девять пожарных
Машина горит. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Северной столицы вспыхнула иномарка. Спасатели справились с огнем за десять минут.

Все произошло сегодня вечером, 12 ноября, на Уральской улице. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что от легкового автомобиля марки Hyundai исходит огромное пламя.

Как сообщили в комментариях к записи в соцсети «ВКонтакте», к месту происшествия оперативно прибыли девять спасателей на двух специальных машинах. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Причины возгорания будут выясняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перевернутой иномарке. Очевидцы не понимают, как машина оказалась на крыше. Фотографии последствий загадочного маневра появились в одной из групп соцсети «ВКонаткте».

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Полыхающую иномарку на Уральской тушили девять пожарных
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