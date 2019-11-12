В Ленобласти из центра трудных подростков сбежали две девочки

Изначально не досчитались четверых, но двое уже вернулись.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем рассказали в комплексном центре соцобслуживания во Всеволожском районе Ленинградской области, передает 47news. Четыре воспитанника покинули стены дома и отправились скитаться по улицам города. Двум мальчиком это довольно быстро надоело, и они вернулись, а вот девочек все нет.

«Мальчики уже вернулись. Говорят, что с девочками расстались в Тосно»,

— рассказали сотрудники центра.

Отмечается, что девочки 10 и 15 лет иногда появляются «онлайн» во «Вконтакте», но нормально пообщаться с ними не удается. Где они и чем занимаются – непонятно. В учреждении заявили, что младшенькая была одета в черную куртку и розовую шапку, а ее старшая подруга в камуфляжную куртку.

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