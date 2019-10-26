Школьница из Выборга сбежала в Петербург к своему 20-летнему бойфренду

Если все, рассказанное девочкой, подтвердится, полиция заведет уголовное дело в отношении её бойфренда. Фото: https://pixabay.com/

Если все, рассказанное девочкой, подтвердится, полиция заведет уголовное дело в отношении её бойфренда. Фото: https://pixabay.com/

Мать сбежавшей девочки обвиняет возлюбленного тринадцатилетней школьницы в домогательствах.

В правоохранительные органы обратилась мама пострадавшей школьницы. Девочка покинула дом в четверг, 24 октября. Украв из маминого портмоне деньги на проезд, она сбежала в Петербург, к своему возлюбленному, с которым познакомилась на просторах Сети.

Встретившись в Северной столице, пара отправилась в бильярдную, а затем — в квартиру к другу двадцатилетнего бойфренда девочки. По словам матери, именно там, изрядно выпив, молодой человек неоднократно домогался школьницы.

Однако романтичное времяпрепровождение было испорчено полицейскими. 26 октября стражи порядка вычислили предполагаемого соблазнителя и вторглись в квартиру, а девочку отправили домой, где она поведала матери о случившемся.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в аэропорту Владивостока задержали мужчину и женщину, которые совершали действия сексуального характера на борту самолета.