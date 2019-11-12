Соседка Соколова пересказала его последний диалог с возлюбленной

Женщина слышала некоторые фразы, по которым можно понять, что пара выясняла отношения.

Детали инцидента обсуждали в «Прямом эфире». В студию пришел адвокат Олега Соколова, который попросил не заниматься линчеванием. Он напомнил, что есть суд, который изберет наказание для обвиняемого. Почуев отметил, что подозреваемый в жестоком убийстве часто плачет и ему жаль, что история любви с Анастасией так закончилась.

Соседка Соколова, позвонившая в «Прямой эфир», заверила, что слышала последний разговор двух влюбленных. Анастасия громко кричала и называла мужчину «ублюдком», а он ей говорил, что она «неблагодарная тварь». Затем женщина услышала удар – вероятно, молодая девушка упала. Анастасия просила не трогать ее, но грохот продолжался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать доцента Соколова настаивает: убитая частенько «закатывала скандалы».