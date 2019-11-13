В Выборгском районе иномарка врезалась в столб

В Выборгском районе иномарка врезалась в столб
Фотография с места происшествия. Фото:vk.com/spb_today

Накануне вечером, 12 ноября, в Выборгском районе СанктПетербурга произошла авария с участием двух иномарок. ДТП случилось на Выборгской набережной, 55. В результате столкновения одна машина врезалась в столб.

«На Выборгской набережной, 55, по пути в центр, водитель скрылся с места ДТП. Мой автомобиль в результате столкновения врезался в столб, столб упал. Есть пострадавшие», — сообщает автор поста про аварию в сообществе «ДТП И ЧП СанктПетербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что карета скорой помощи угодила в ДТП на Непокоренных. ДТП произошло на пересечении Непокоренных и Гражданского. Одной из участниц стала карета скорой помощи, которая в итоге врезалась в отбойник.

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