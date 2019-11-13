Селена Гомес рассказала о травле в соцсетях из-за лишнего веса

Певица из США Селена Гомес рассказала, что ее осуждают из-за лишнего веса. Травля происходит в социальных сетях.

Гомес прибавила в весе, когда лечилась от волчанки. Кроме того, по словам певицы, у нее имеются проблемы с почками, высоким кровяным давлением, но на этом список не заканчивается.

Как сообщает Entertainment Tonight, американская исполнительница уточнила, что неприятные комментарии касаемо ее веса начались в период борьбы с волчанкой. Она добавила, что сама волчанка не влияет на вес, однако отражается на физических изменениях, как и любые проблемы со здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что аккаунт Селены Гомес является самым пролайканным. Речь идет о страничке в Instagram.