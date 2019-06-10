Селена Гомес стала самой «залайканной» звездой в Instagram

Кого ты лайкаешь чаще других? Фото: pixabay

Кого ты лайкаешь чаще других? Фото: pixabay

Компьютерная программа с функцией опознания фейковых подписчиков и лайков проанализировала аккаунты мировых звезд.

В рейтинге самых пролайканных и честных оказались отнюдь не те, у кого количество подписчиков перевалило за 100 млн. Программа выяснила, что без ботов и фейков, некоторые аккаунты-миллионеры – ничего не стоят.

Самой популярной и обсуждаемой у фолловеров в Instagram стала певица из США Селена Гомес. У нее нет баснословного количества «подписоты», однако те, кто есть – очень вовлечены, и реагируют на каждую её новую запись. Одна её фотография может собрать до 4,6 млн не накрученных лайков.

Второе место получила Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян. У Кайли 137 млн подписчиков, но вот один пост набирает обычно только около 3,5 млн сердечек.

В ТОП-е есть и мужчина, это знаменитый футболист Криштиану Роналду. Каждую его запись обожают до 2,8 млн фанатов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.