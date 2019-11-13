Адвокат Соколова просит оригинал заявления избитой студентки

Адвокат доцента Олега Соколова Александр Почуев направил адвокатский запрос в редакцию Московского Комсомольца. Он просит предоставить для ознакомления оригинал заявления якобы избитой Соколовым студентки.

«Данную публикацию, если таковая действительно имела место, защита считает клеветой и анонимным пасквилем научных оппонентов с целью дискредитации научных достижений доцента Соколова», — сказал Почуев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что доцент Олег Соколов мог избивать свою бывшую девушку. «МК» опубликовал текст заявления, которое женщина в 2008 году якобы подала в милицию. Пожелавшая остаться анонимной экс-любовница Соколова рассказала, что он бил её по лицу и в живот, привязывал к стулу и угрожал ей утюгом.

Информацию о противоправных действиях историка в отношении девушки поручил проверить глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Возможные подробности о прошлом Соколова всплыли после того, как историка задержали по подозрению в убийстве. Его достали из реки Мойки вместе с рюкзаком. Внутри, по версии следствия, лежали отрезанные женские руки и травматический пистолет. Обезглавленное тело девушки нашли в квартире Соколова. Убитой оказалась 24-летняя аспиранта СПбГУ, с которой доцент состоял в отношениях.

Сейчас Соколов заключен под стражу. Под арестом он пробудет до 8 января.