В Петербурге судят мужчину, обезобразившего лицо гостя ресторана «Все хорошо»

Мужчину судят после драки в ресторане. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Мужчину судят после драки в ресторане. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит дело жителя Ленинградской области. Его обвиняют в неизгладимом обезображивании лица человека.

Мужчина, по версии следствия, оставил на лице оппонента шрамы, исправить которые может только хирург.

Конфликт произошел в марте 2019 года в ресторане-клубе «Все хорошо». Посетители заведения обменялись репликами, после чего один из них ударил другого в голову стеклянным бокалом. От удара бокал разбился и острыми краями повредил лицо человека. После заживления на нем остались заметные шрамы.

«За данное преступление в качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Материалы дела направлены по Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двух мужчин судят за избиение жителя Ленобласти. От полученных травм он скончался.