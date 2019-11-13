В России участились случаи мошенничества с банковскими картами

В России участились случаи мошенничества с банковскими картами
Число преступлений увеличилось в разы. Фото:pixabay.com

По данным МВД, за первые девять месяцев 2019 года в России в четыре раза увеличилось количество случаев мошенничества с использованием платежных карт.

Согласно статистике, совершено более 10,3 тысяч преступлений с января по сентябрь 2019 года, что на 69 процентов больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Всего на 417,3% выросло число подобных преступлений с прошлого года. В 2019 году было зафиксировано более 205 тысяч преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянин остался без полумиллиона из-за перевыпуска сим-карты. Выяснилось, что с банковской карты москвича сняли более 420 тысяч рублей. Полиция проводит проверку и разыскивает злоумышленника.

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