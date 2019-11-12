Россиянин остался без полумиллиона из-за перевыпуска сим-карты

Злоумышленники завладели крупной суммой денег, а сотрудники правоохранительных органов теперь разыскивают их.

Об этом стало известно 12 ноября. Обо всем сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. Москвичу пришло сообщение о замене сим-карты, о которой он никого не просил. Он отправился в отделение и попросил вмешаться в происходящее. Там ему посоветовали обратиться в салон связи.

Пока с посланием разбирались, номер мужчины перестал работать. Через какое-то время выяснилось, что с банковской карты москвича сняли более 420 тысяч рублей. Полиция проводит проверку и разыскивает злоумышленника.

В таких случаях банки советуют в первую очередь блокировать все карты, привязанные к утерянному номеру, так как он дает возможность распоряжаться средствами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители России забрали из Сбербанка 79 млрд рублей за октябрь.