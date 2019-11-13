В Сестрорецке мать чуть не зарезала своего сына ножом во время ссоры

В Курортном районе Петербурга задержана жительница Сестрорецка, которая подозревается в нападении с ножом на собственного сына.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 1 ноября был госпитализирован 29-летний безработный мужчина с ножевым ранением живота, которое он получил в своей квартире в доме №34 по улице Володарского.

В результате расследования задержана 46-летняя мать пострадавшего, также безработная. Женщина изобличена в том, что во время ссоры ударила своего сына ножом в живот.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга задержали 54-летнего безработного мужчину. Его подозревают в избиении матери-пенсионерки в квартире на улице Маршала Захарова.