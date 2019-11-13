В Петербурге появится резервный фонд лекарств для больных сахарным диабетом

Депутаты ЗакСа Петербурга хотят принять дополнительные меры поддержки людей, больных сахарным диабетом
Новую систему обеспечения страдающих сахарным диабетом всеми необходимыми лекарствами предложили депутаты ЗакСа Петербурга Денис Четырбок и Елена Киселева.
Согласно документу, люди, страдающие диабетом, получат право на обеспечение лекарственными препаратами из специально созданного резервного запаса, а также смогут обучаться основам компенсации диабета.
По официальным данным, на сегодняшний день сахарным диабетом болеют свыше 155 тысяч петербуржцев.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее процедуру установления инвалидности детям с сахарным диабетом. Об этом сообщается на сайте правительства.