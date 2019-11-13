В Петербурге появится резервный фонд лекарств для больных сахарным диабетом

На сегодняшний день сахарным диабетом болеют свыше 155 тысяч петербуржцев. Фото:Pixabay

На сегодняшний день сахарным диабетом болеют свыше 155 тысяч петербуржцев. Фото:Pixabay

Депутаты ЗакСа Петербурга хотят принять дополнительные меры поддержки людей, больных сахарным диабетом

Новую систему обеспечения страдающих сахарным диабетом всеми необходимыми лекарствами предложили депутаты ЗакСа Петербурга Денис Четырбок и Елена Киселева.

Согласно документу, люди, страдающие диабетом, получат право на обеспечение лекарственными препаратами из специально созданного резервного запаса, а также смогут обучаться основам компенсации диабета.

По официальным данным, на сегодняшний день сахарным диабетом болеют свыше 155 тысяч петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее процедуру установления инвалидности детям с сахарным диабетом. Об этом сообщается на сайте правительства.