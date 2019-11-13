Госпитализированную мигрантку задержали в роддоме на Малой Балканской

Информация о причинах госпитализации девушки не поступала. Фото: pixabay.ru

Информация о причинах госпитализации девушки не поступала. Фото: pixabay.ru

В родильном доме Петербурга задержали 27-летнюю гражданку среднеазиатского государства. Она находилась в федеральном розыске за мошенничество.

Информация о госпитализации девушки поступила в полицию Фрунзенского района 12 ноября. Под стражу её взяли прямо в родильном доме на Малой Балканской улице.

«Задержанной избрана мера пресечения в заключения под стражу. Инициатору розыска сообщено», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В розыске девушка находилась по подозрению в мошенничестве на территории Узбекистана. Информация о её состоянии и причинах госпитализации не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга задержали 46-летнего мужчину, который находился в международном розыске по обвинению в обороте наркотиков.