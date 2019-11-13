Топ-10 богатейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатый российских компаний, не считая банков, накопили на счетах по итогам прошлого года 3,4 трлн рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на отчетность компаний, о самых больших остатках на счетах отчитался Сбербанк. На конец 2018 года у него было 2,33 трлн руб. Следом идут Газпромбанк (1,05 трлн руб.) и ВТБ (929,3 млрд руб.).

«Газпром» накопил 849,4 млрд руб. Газовая монополия занимает первое место в России по запасам наличности, если не считать кредитных организаций.

На пятом месте (и втором среди нефинансовых компаний) — «Роснефть» с 832 млрд руб. За год ее запасы выросли в 2,6 раза. Это рекорд по наращиванию средств в 2018 году среди всех компаний.

В двадцатку богатейших организаций вошли Московский фонд реновации, Московский метрополитен, а также «Почта России», которая недавно попросила у правительства 40 млрд руб. из резервов.

Анализ отчетности 2,3 млн компаний показал, что в общей сложности российские компании к концу 2018 года накопили на счетах 14,7 трлн руб. Это на 21% больше, чем в конце 2017 года (12,2 трлн руб.).

Этот факт укладывается в российскую тенденцию накопления, а не инвестиций. То есть деньги лежат на счетах и не работают на развитие экономики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Apple проявила интерес к торговому знаку AIRTAG, который принадлежал российской группе ISBC, зарегистрированной в Зеленограде, и в итоге купила его.