Apple купила товарный знак у компании из Зеленограда

Apple намерена выпустить под этим брендом устройство для отслеживания предметов. Фото:Pixabay

Apple намерена выпустить под этим брендом устройство для отслеживания предметов. Фото:Pixabay

Apple проявила интерес к торговому знаку AIRTAG, который принадлежал российской группе ISBC, зарегистрированной в Зеленограде, и в итоге купила его. Компания выпускала гаджеты со встроенными радиометками и чипами, к примеру брелоки для ключей.

Apple намерена выпустить под этим брендом устройство для отслеживания предметов, сообщает РБК.

RFID-метку можно будет прикрепить к любому предмету и затем найти его с помощью специального приложения. На той же метке будут записаны данные о владельце вещи.

Подробности сделки пока не раскрываются. ISBC продолжит выпускать прежнюю продукцию, но уже не под брендом AIRTAG, а под собственным названием. Созданный зеленоградскими компаниями бренд продолжит жить отдельно, но уже на глобальном уровне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Apple может сделать новые смартфоны компании со светодиодным логотипом, который ранее был на старых моделях MacBook.