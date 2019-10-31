Apple купила товарный знак у компании из Зеленограда

Apple купила товарный знак у компании из Зеленограда
Apple намерена выпустить под этим брендом устройство для отслеживания предметов. Фото:Pixabay

Apple проявила интерес к торговому знаку AIRTAG, который принадлежал российской группе ISBC, зарегистрированной в Зеленограде, и в итоге купила его. Компания выпускала гаджеты со встроенными радиометками и чипами, к примеру брелоки для ключей.

Apple намерена выпустить под этим брендом устройство для отслеживания предметов, сообщает РБК.

RFID-метку можно будет прикрепить к любому предмету и затем найти его с помощью специального приложения. На той же метке будут записаны данные о владельце вещи.

Подробности сделки пока не раскрываются. ISBC продолжит выпускать прежнюю продукцию, но уже не под брендом AIRTAG, а под собственным названием. Созданный зеленоградскими компаниями бренд продолжит жить отдельно, но уже на глобальном уровне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Apple может сделать новые смартфоны компании со светодиодным логотипом, который ранее был на старых моделях MacBook.

apple ISBC зеленоград
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