На ЗСД произошло ДТП с участием нескольких легковушек

На ЗСД произошло ДТП с участием нескольких легковушек
Движение на участке, где произошло ДТП, затруднено. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло массовое ДТП.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной Сети «Вконтакте», днем 13 ноября на съезде с ЗСД на Богатырский проспект столкнулись сразу три легковых автомобиля.

«Тройное дтп на съезде с ЗСД на Богатырский», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Движение на участке, где произошло ДТП, затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского транспорта. Троллейбус столкнулся с маршруткой.

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