На ЗСД произошло ДТП с участием нескольких легковушек

В Приморском районе Петербурга произошло массовое ДТП.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной Сети «Вконтакте», днем 13 ноября на съезде с ЗСД на Богатырский проспект столкнулись сразу три легковых автомобиля.
«Тройное дтп на съезде с ЗСД на Богатырский», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
Движение на участке, где произошло ДТП, затруднено.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского транспорта. Троллейбус столкнулся с маршруткой.