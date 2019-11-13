ДТП с участием троллейбуса на Суздальском проспекте

На Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского транспорта. Троллейбус столкнулся с маршруткой.

Кадры с места аварии выложили в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург». Причины аварии пользователи сети не сообщили.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция разыскивает водителя каршеринга, скрывшегося с места ДТП после погони на Светлановском. Каршеринговый автомобиль был обнаружен с признаками ДТП с заведенным двигателем и открытыми дверьми