Полиция разыскивает водителя каршеринга, скрывшегося с места ДТП после погони на Светлановском

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на каршеринговый автомобиль марки Volkswagen, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
Полицейские попытались остановить иномарку, однако водитель законное требование сотрудников полиции проигнорировал и скрылся. Инспекторы ДПС начали преследовать нарушителя. Позднее транспортное средство было обнаружено с признаками ДТП с заведенным двигателем и открытыми дверьми у дома 69 по Светлановскому проспекту, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель с места происшествия скрылся.
Теперь правоохранители разыскивают водителя-нарушителя.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария с участием каршеринга и иномарки произошла на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга. Находящиеся в каршеринге люди выпрыгнули из авто, позволив ему врезаться в Skoda и скрылись от правоохранителей.