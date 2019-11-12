Полиция разыскивает водителя каршеринга, скрывшегося с места ДТП после погони на Светлановском

Полиция разыскивает водителя каршеринга, скрывшегося с места ДТП после погони на Светлановском
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на каршеринговый автомобиль марки Volkswagen, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Полицейские попытались остановить иномарку, однако водитель законное требование сотрудников полиции проигнорировал и скрылся. Инспекторы ДПС начали преследовать нарушителя. Позднее транспортное средство было обнаружено с признаками ДТП с заведенным двигателем и открытыми дверьми у дома 69 по Светлановскому проспекту, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель с места происшествия скрылся.

Теперь правоохранители разыскивают водителя-нарушителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария с участием каршеринга и иномарки произошла на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга. Находящиеся в каршеринге люди выпрыгнули из авто, позволив ему врезаться в Skoda и скрылись от правоохранителей.

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