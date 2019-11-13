Бывшему сотруднику педагогического университета через суд вернули жилье в Петербурге

Выяснилось, что жилое помещение было предоставлено ему в середине 80-х годов. Фото:Pixabay

Выяснилось, что жилое помещение было предоставлено ему в середине 80-х годов. Фото:Pixabay

Прокуратура восстановила жилищные права бывшего сотрудника петербургского университета.

Василеостровский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена» о выселении бывшего сотрудника из предоставленного на время работы жилого помещения.

Выяснилось, что жилое помещение было предоставлено ему в середине 80-х годов. В соответствии с законом, выселение граждан из служебных жилых помещений, проработавших в организации более 10 лет без предоставления иного жилого помещения не допускается. Бывший сотрудник как раз относится к этой категории лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что решением суда договор о продажи квартиры на Аванградной улице в Красносельском районе Петербурга признали недействительным. Жилье вернулось к прежней владелице — инвалиду второй группы.