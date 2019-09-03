В Петербурге женщине-инвалиду через суд вернули квартиру

Решением суда договор о продажи квартиры на Аванградной улице в Красносельском районе Петербурга признали недействительным. Жилье вернулось к прежней владелице — инвалиду второй группы.

Недействительными также признаны договор займа и дополнительное соглашение к договору купли-продажи. Суд установил, что подписывая эти документы, хозяйка квартиры не отдавала отчет своим действиям, сообщили в прокуратуре Петербурга.

С иском в суд обращался прокурор Красносельского района. Он ссылался на то, что женщина является инвалидом второй группы и неоднократно наблюдалась в психиатрических стационарах Петербурга.

Красносельский районный суд требования прокурора удовлетворил. Вторая инстанция оставила решение без изменения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура потребовала устранить нарушения прав инвалидов после проверки строительной компании ООО «Концерн Питер».