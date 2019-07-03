В Петербурге прокуратура потребовала устранить нарушения прав инвалидов

В Санкт-Петербурге прокуратурой Московского района проведена проверка строительной компании ООО «Концерн Питер» на соблюдение требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.

В ходе проверки было выяснено, что данной организацией не было выделено парковочных мест для людей с инвалидность, также не были установлены наружные вызывные устройства, а пандусы не оборудованы двухсторонним ограждением с поручнями, сообщила в Gazeta.SPb пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В адрес руководства организации внесено представление об устранении нарушений прокуратурой Московского района. На данный момент ООО «Концерн Питер» оборудовало 40 парковочных мест для маломобильных групп населения, был установлен пандус в двусторонними поручнями и размещено вызывное устройство для связи с персоналом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура добилась перерасчета 5 домов за «отопление». Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту сообщения о некорректных начислениях платы за отопление.