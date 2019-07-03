Прокуратура добилась перерасчета 5 домов за «отопление»

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту сообщения о некорректных начислениях платы за отполение.

В результате проверки было установлено, что в период с января 2017 года по настоящее время происходило нарушение требований жилищного законодательства компанией ООО «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района». Организация производила расчеты по платам за отопление с учетом неактуальных площадей помещений домов.

Речь идет о домах, которые расположены на улицах 11-й и 12-ой Красноармейской, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратура внесла в адрес организации представление об устранении нарушений с требованием произвести перерасчет. За некачественное исполнение обязанностей с ответственным должностным лицом УК были расторгнуты трудовые отношения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кировский завод заплатит 100 тысяч рублей за нарушения.