Из рек и каналов в Петербурге вытащили более 30 утопленников

В акваториях рек и каналов в 2019 году погибли 30 человек. О количестве утопленников сообщили в Главном управлении МЧС по Петербургу.

По словам сотрудников, большинство из погибших – иногородние. Они добавили, что люди не знают элементарных правил нахождения в опасных местах. Пятеро человек из числа погибших оказались несовершеннолетними.

В прошлом году за указанный навигационный период число погибших оказалось на 20 человек больше. О крупных авариях в 2018 году напомнил начальник центра госинспекции по маломерным судам МЧС по городу Александр Радько. По его словам, в апреле перевернулось судно, следовавшее из Кронштадта. В Петербург направлялось 10 человек, двух из них спасти не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об утопленнике, которого вытащили из Финского залива. Информация появилась в соцсетях.