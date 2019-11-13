В Петербурге 9 лет расследовали убийство женщины, найденной в багажнике

В Петербурге 9 лет расследовали убийство женщины, найденной в багажнике
Следственный комитет завершил расследование убийства, произошедшего в 2010 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В августе 2010 года в Петербурге в багажнике Ford Focus нашли тело женщины. Поиски подозреваемых длились около девяти лет.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в прокуратуру, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Тело женщины обнаружили утром 28 августа 2010 года в машине на проспекте Ветеранов. На шее у погибшей была колото-резанная рана. Ее банковские карты, телефон и имущество похитили.

Камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который снимал деньги в банкомате с карты умершей. Однако личность его установить не удалось. Поиски неизвестного продолжались девять лет.

В 2019 году следователи вышли на жителя Ростовской области. Мужчина опубликовал в соцсетях фотографии, на которых он был схож по одежде и чертам лица с преступником.

Подозреваемого и его сообщника задержали в марте. Им предъявлено окончательное обвинение в угоне автомобиля, похищении человека, разбое и убийстве. Отпечатки ладони одного из них обнаружены в автомобиле.

Как полагает следствие, мужчины затащили женщину в машину и похитили её имущества. После, опасаясь разоблачения, попытались её задушить. Когда она потеряла сознание, обвиняемые ударили её ножом в шею и положили в багажник. От полученных травм женщина скончалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришах рецидивиста судят за пьяное убийство сожительницы.

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