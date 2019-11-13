Доцент СПбГУ Соколов не захотел обжаловать свой арест

Доцент СПбГУ Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, выступил против обжалования постановления Октябрьского районного суда о заключении под стражу.

По словам его адвоката Александра Почуева, Соколов «не дал на него своего согласия, хотя защита настаивает на обжаловании», сообщает ТАСС.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокат просил суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

Напомним, 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Полиция считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.