Renault сбил женщину на пешеходном переходе в Тихвине

В Тихвине женщина попала под колеса Renault.

Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел на Школьной улице днем 13 ноября.

По предварительной информации, водитель Renault Duster сбил женщину, когда та пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленобласти в тяжелом состоянии госпитализировали 66-летнюю женщину. Пенсионерка попала под колеса автомобиля Audi A6.